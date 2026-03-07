«Трудно возложить на него ответственность». L’Équipe — об игре Сафонова в матче с «Монако»

Французское издание L’Équipe оценило игру российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 25-го тура Лиги 1 с «Монако» (1:3), в котором он пропустил три мяча. Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Рюдди Бюке (Амьен, Франция).

«Мог ли россиянин, вышедший в стартовом составе в девятый раз подряд, сыграть более надёжно в этих трёх голах? Трудно возложить на него какую-либо ответственность. Возможно, за первый гол. И даже тогда это спорно. Он великолепно отразил дальний удар Головина (57-я минута). И совершил исключительный сейв после попытки Камара (72-я минута). Удар Адингра отразила перекладина (88-я минута)», — говорится в разборе игры от L’Équipe.

Матвей Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В текущем сезоне воспитанник «Краснодара» провёл за французский клуб 13 матчей (1200 минут) во всех турнирах, пропустил в них 15 голов и пять раз сыграл «на ноль».