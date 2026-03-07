Скидки
Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Футбол

Клубы АПЛ обеспокоены ростом числа голов со стандартов в текущем сезоне — The Guardian

Клубы АПЛ обеспокоены ростом числа голов со стандартов в текущем сезоне — The Guardian
Комментарии

Спортивные директора клубов английской Премьер-лиги провели совещание, на котором обсудили рост числа голов, забиваемых со стандартных положений. По информации издания The Guardian, в этом сезоне 27,1% мячей было забито именно с угловых или штрафных ударов, не учитывая пенальти.

На одной из последних встреч стандартные положения стали одной из главных тем обсуждения. Директора команд выразили обеспокоенность снижением зрелищности игры, что может негативно сказаться на интересе зрителей к матчам.

В частности, «Арсенал», занимающий первую строчку в таблице АПЛ, забил 59 голов, из которых 22 мяча пришлись на стандартные ситуации. Из них 16 голов были забиты с угловых.

