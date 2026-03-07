Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В ЦСКА высказались о резонансном высказывании Генича о Глебове

В ЦСКА высказались о резонансном высказывании Генича о Глебове
Комментарии

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о ситуации с футбольным комментатором Константином Геничем, который ранее заявил, что у вингера красно-синих Кирилла Глебова «в ближайшие год-два будут очень большие проблемы с травмами».

— У меня было предположение, что ваши муларды и с вашей подачи атаковали Генича.
— Честно, у меня, напротив, было желание записать кружок в сторону улаживания конфликта на ровном месте. Сам Кирилл отнёсся спокойно, а позицию руководства клуба я Косте озвучил лично. Массовое же линчевание — это априори неверно, хотя эмоции болельщиков абсолютно можно понять. Но это было бы воспринято также неверно, ситуация была или «за», или «против». В таких случаях важно, наоборот, снизить градус. За день все высказались, и ситуацию давно необходимо закрыть. Надеюсь, уже на ближайшем матче это будет сделано, — приводит слова Брейдо «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Глебов принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Материалы по теме
«Никто никому ничего не предрекал». Генич объяснил свои слова о будущих травмах Глебова
Материалы по теме
Мощная компания у Родриго. Как звёзды футбола пропускали ЧМ в XXI веке
Мощная компания у Родриго. Как звёзды футбола пропускали ЧМ в XXI веке

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android