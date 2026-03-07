В ЦСКА высказались о резонансном высказывании Генича о Глебове

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о ситуации с футбольным комментатором Константином Геничем, который ранее заявил, что у вингера красно-синих Кирилла Глебова «в ближайшие год-два будут очень большие проблемы с травмами».

— У меня было предположение, что ваши муларды и с вашей подачи атаковали Генича.

— Честно, у меня, напротив, было желание записать кружок в сторону улаживания конфликта на ровном месте. Сам Кирилл отнёсся спокойно, а позицию руководства клуба я Косте озвучил лично. Массовое же линчевание — это априори неверно, хотя эмоции болельщиков абсолютно можно понять. Но это было бы воспринято также неверно, ситуация была или «за», или «против». В таких случаях важно, наоборот, снизить градус. За день все высказались, и ситуацию давно необходимо закрыть. Надеюсь, уже на ближайшем матче это будет сделано, — приводит слова Брейдо «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Глебов принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

