Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Судья Танашев: наша религия запрещает вредные привычки, меня вера только дисциплинирует

Судья Танашев: наша религия запрещает вредные привычки, меня вера только дисциплинирует
Комментарии

Футбольный арбитр Инал Танашев высказался о влиянии религии на отсутствие вредных привычек. В понедельник, 9 марта, судья из Нальчика обслужит матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и тольяттинским «Акроном».

— Карасёв по-хорошему удивляется профессионализму молодого поколения. Вы тоже на ЗОЖ, вообще без вредных привычек?
— Мне в этом плане просто: я вырос и живу на Кавказе, в моей семье, слава богу, никто не пил и не курил. Я и в юношестве тяги к вредным привычкам никогда не испытывал, а сейчас — тем более. Я довольно рано принял ислам, а наша религия эти вещи запрещает. Меня вера только дополнительно организовывает и дисциплинирует, — заявил Танашев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Мажич сдержал слово». Главное открытие сезона среди судей РПЛ
Эксклюзив
«Мажич сдержал слово». Главное открытие сезона среди судей РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android