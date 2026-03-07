Судья Танашев: наша религия запрещает вредные привычки, меня вера только дисциплинирует

Футбольный арбитр Инал Танашев высказался о влиянии религии на отсутствие вредных привычек. В понедельник, 9 марта, судья из Нальчика обслужит матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и тольяттинским «Акроном».

— Карасёв по-хорошему удивляется профессионализму молодого поколения. Вы тоже на ЗОЖ, вообще без вредных привычек?

— Мне в этом плане просто: я вырос и живу на Кавказе, в моей семье, слава богу, никто не пил и не курил. Я и в юношестве тяги к вредным привычкам никогда не испытывал, а сейчас — тем более. Я довольно рано принял ислам, а наша религия эти вещи запрещает. Меня вера только дополнительно организовывает и дисциплинирует, — заявил Танашев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.