Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
23:05 Мск
«Пари НН» — «Сочи»: онлайн-трансляция матча 20-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 19:00 мск
Комментарии

Сегодня, 7 марта, состоится матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Пари Нижний Новгород» и «Сочи». Игра пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
07 марта 2026, суббота. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Сочи
Сочи
После 19 матчей чемпионата России «Пари Нижний Новгород» набрал 14 очков и занимает предпоследнее, 15-е место. Клуб из Сочи заработал девять очков и располагается на последней, 16-й строчке.

В следующем туре команда Алексея Шпилевского встретится с «Крыльями Советов» (15 марта), а подопечные Игоря Осинькина сыграют с «Краснодаром» (14 марта).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
