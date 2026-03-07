«Пари НН» — «Сочи»: онлайн-трансляция матча 20-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 7 марта, состоится матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Пари Нижний Новгород» и «Сочи». Игра пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 19 матчей чемпионата России «Пари Нижний Новгород» набрал 14 очков и занимает предпоследнее, 15-е место. Клуб из Сочи заработал девять очков и располагается на последней, 16-й строчке.

В следующем туре команда Алексея Шпилевского встретится с «Крыльями Советов» (15 марта), а подопечные Игоря Осинькина сыграют с «Краснодаром» (14 марта).