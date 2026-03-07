«Нормально вырулили». Арбитр Танашев вспомнил своё первое дерби «Спартак» — «Динамо»

Футбольный арбитр Инал Танашев рассказал о работе на московском дерби между столичными «Спартаком» и «Динамо». Судья из Нальчика обслуживал матч команд в18-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась результативной ничьей — 1:1.

— Дерби «Спартак» — «Динамо» — пока самая статусная игра в карьере. Удалось накануне заснуть?

— Спал хорошо. Не сочтите за самоуверенность — мне это состояние в принципе чуждо. Но я шёл от игры к игре, всё получалось, чувствовал себя в хорошей форме, поэтому была надежда на назначение в заключительном туре 2025 года. Верил, что дадут какую-то игру. И мне дали попробовать свои силы в старейшем дерби страны. Думаю, именно после этой игры у меня и в республике поднялся авторитет. Даже если ты нашим футболом не очень увлекаешься, на игре «Спартак» — «Динамо» наверняка задержишься, если попадётся по ТВ. Эти команды знают все.

Первые пять-семь минут, не скрою, волновался, но через несколько свистков это ушло. Спасибо ребятам за помощь. Вроде нормально вырулили, — рассказал Танашев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.