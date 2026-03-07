Скидки
Главная Футбол Новости

Судья Танашев: 27 июля дебютировал в РПЛ, а 4 августа стал отцом

Судья Танашев: 27 июля дебютировал в РПЛ, а 4 августа стал отцом
Комментарии

Футбольный арбитр Инал Танашев поделился воспоминаниями о дебютном матче в Мир Российской Премьер-Лиге между «Оренбургом» и махачкалинским «Динамо». Команды играли 27 июля в рамках 2-го тура РПЛ. Встреча завершилась результативной ничьей — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Хоссейннежад – 49'     1:1 Савельев – 74'    

«Как сейчас помню эти два дня. Я был на стадионе в Нальчике, помогал своему другу тренировать детишек, когда раздался звонок от Мажича. Он спросил: «Тренируешься, готов к работе?» Я ответил утвердительно. И тогда Милорад сказал: «Судишь в Оренбурге. Будет сложный матч. Готовься, конец связи». На следующий день смотрю: добавили в группу РПЛ в мессенджере. Думаю: «Может, резервным назначили». Открываю сообщение: Танашев — главный арбитр! Эмоциям не было предела — безумно обрадовался. Сразу позвонил родителям, жене. Супруга была в положении, уже лежала в роддоме. Всю предматчевую неделю меня не покидало ощущение, что всё пройдёт отлично. И, слава богу, дебют прошёл ровно и гладко, получил хорошую оценку. 27 июля я дебютировал, а 4 августа у нас родился ребёнок», — рассказал Танашев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

