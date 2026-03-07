Винисиус — о матче с «Сельтой»: такие победы делают из нас героев

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился эмоциями от победы «сливочных» в матче 27-го тура испанской Ла Лиги с «Сельтой» со счётом 2:1. Команда Альваро Арбелоа забила победный мяч на 90+4-й минуте встречи.

«Такие победы очень помогают. Они придают команде невероятный боевой дух. Когда забиваешь гол на последней минуте, чувствуешь, что все усилия, приложенные на протяжении всего матча, окупились. Именно такие победы делают из нас героев и позволяют нам с большей уверенностью выходить на предстоящие матчи», — приводит слова Винисиуса Madrid Universal на странице в социальной сети X.

После 27 матчей Ла Лиги «Реал» набрал 63 очка и занимает второе место.

