Главная Футбол Новости

Винисиус — о матче с «Сельтой»: такие победы делают из нас героев

Винисиус — о матче с «Сельтой»: такие победы делают из нас героев
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился эмоциями от победы «сливочных» в матче 27-го тура испанской Ла Лиги с «Сельтой» со счётом 2:1. Команда Альваро Арбелоа забила победный мяч на 90+4-й минуте встречи.

Испания — Примера . 27-й тур
06 марта 2026, пятница. 23:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Тчуамени – 11'     1:1 Иглесиас – 25'     1:2 Вальверде – 90+4'    

«Такие победы очень помогают. Они придают команде невероятный боевой дух. Когда забиваешь гол на последней минуте, чувствуешь, что все усилия, приложенные на протяжении всего матча, окупились. Именно такие победы делают из нас героев и позволяют нам с большей уверенностью выходить на предстоящие матчи», — приводит слова Винисиуса Madrid Universal на странице в социальной сети X.

После 27 матчей Ла Лиги «Реал» набрал 63 очка и занимает второе место.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

