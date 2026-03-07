Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 7 марта

Сегодня, 7 марта, откроется 23-й тур Лиги Pari. В этот день пройдут три встречи в рамках второго по силе российского дивизиона. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием игр Первой лиги на 7 марта.

Расписание матчей Первой лиги на 7 марта:

14:30. «Челябинск» – «Спартак» Кострома;

15:00. «Черноморец» – «СКА-Хабаровск»;

15:00. «Чайка» – «Сокол».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 51 очко. На второй строчке располагается «Урал» (41). Тройку лидеров замыкает «Родина» (39). На последнем, 18-м месте находится «Чайка» (12). «Сокол» — 17-й (16), а «Уфа» — 16-я (20).