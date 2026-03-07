«Интер Майами» сделал публикацию после встречи с Трампом в Белом доме

«Интер Майами» на странице в социальной сети X поблагодарил Белый дом, где прошло чествование команды, выигравшей Кубок МЛС 2025 года. В мероприятии принимал участие президент США Дональд Трамп.

«Спасибо Белому дому, что приняли чемпионов Кубка МЛС 2025 года и отметили этот особенный момент вместе с нашим клубом», — написано в сообщении «фламинго».

Во время встречи «Интер Майами» и Трампа президент США начал рассказывать об успехах в конфликте с Ираном. Также политик сообщил, что его сын является поклонником нападающего и капитана «фламинго» Лионеля Месси. Трамп высказал мнение, что Месси сильнее Пеле как футболист.

