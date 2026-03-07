Арбитр Танашев: VAR — страховка, но ключевые решения желательно принимать самостоятельно

Футбольный арбитр Инал Танашев сравнил работу на матчах Лиги Pari и Мир Российской Премьер-Лиги, а также высказался о помощи судьям от системы VAR.

— В РПЛ работать проще, чем в ФНЛ?

— Совсем не проще. Такого давления и ответственности, как в РПЛ, в Первой лиге нет. Я не делю в Премьер-Лиге игры на более или менее статусные. Для меня каждое назначение здесь — это огромная честь.

— VAR — серьёзное подспорье?

— Это большая страховка для судьи, но ключевые решения всё же желательно принимать самостоятельно. Тогда и VAR будет намного проще помогать тебе, — сказал Танашев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.