Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Экс-судья Итурральде отметил, что «Реал» фолил перед победным голом в игре с «Сельтой»

Экс-судья Итурральде отметил, что «Реал» фолил перед победным голом в игре с «Сельтой»
Комментарии

Бывший футбольный судья Эдуардо Итурральде Гонсалес поделился мнением о возможном фоле полузащитника мадридского «Реала» Мануэля Морана на футболисте «Сельты» Фере Лопесе в концовке очного матча команд в 27-м туре Ла Лиги (1:2). После этого отбора началась атака «сливочных», завершившаяся победным голом на 90+4-й минуте.

Испания — Примера . 27-й тур
06 марта 2026, пятница. 23:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Тчуамени – 11'     1:1 Иглесиас – 25'     1:2 Вальверде – 90+4'    

«Это явный фол со стороны игрока «Реала». Он не коснулся мяча и сбил соперника правой ногой. Это явный фол», — сказал Итурральде в эфире Carrusel Deportivo.

После 27 матчей Ла Лиги «сливочные» набрали 63 очка и занимают второе место. «Сельта» заработала 40 очков и располагается на шестой строчке.

Мощная компания у Родриго. Как звёзды футбола пропускали ЧМ в XXI веке

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

