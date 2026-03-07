Экс-судья Итурральде отметил, что «Реал» фолил перед победным голом в игре с «Сельтой»

Бывший футбольный судья Эдуардо Итурральде Гонсалес поделился мнением о возможном фоле полузащитника мадридского «Реала» Мануэля Морана на футболисте «Сельты» Фере Лопесе в концовке очного матча команд в 27-м туре Ла Лиги (1:2). После этого отбора началась атака «сливочных», завершившаяся победным голом на 90+4-й минуте.

«Это явный фол со стороны игрока «Реала». Он не коснулся мяча и сбил соперника правой ногой. Это явный фол», — сказал Итурральде в эфире Carrusel Deportivo.

После 27 матчей Ла Лиги «сливочные» набрали 63 очка и занимают второе место. «Сельта» заработала 40 очков и располагается на шестой строчке.

