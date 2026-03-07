Судья матча «Спартак» — «Акрон» объяснил, почему часто прибегает к жёлтым карточкам

Футбольный арбитр Инал Танашев высказался о большом количестве предупреждений футболистам во время матчей. В понедельник, 9 марта, судья из Нальчика обслужит матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и тольяттинским «Акроном».

— Для вас пять-шесть карточек за матч — в порядке вещей. Намеренно выбрали строгую манеру судейства?

— Я сам анализирую ситуацию и ищу ответ на этот вопрос. Наверное, наши ведущие судьи умеют разруливать самые сложные ситуации на поле без карточек, силой убеждения. Наверное, мне пока этого опыта, управленческих навыков не хватает. Но внутренней установки раздать как можно больше предупреждений у меня, конечно, нет. Думаю, любой судья хотел бы как можно реже лезть в карман за карточкой, но при этом чтобы игра без скандалов, суеты и конфронтации дошла до логического завершения. К этому надо стремиться — и я стремлюсь. Но, например, я судил игру Нижнего с «Балтикой». За первые 15 минут показал три жёлтые, и все — железные: три безрассудных подката. Пропустишь такое — игра может выйти из-под контроля. Я же не могу на чёрное говорить белое. В таких ситуациях по-другому не вырулить, — сказал Танашев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В текущем сезоне на счету Танашева 10 матчей в Мир Российской Премьер-Лиге. В них арбитр показал 47 жёлтых и две красные карточки, а также назначил один пенальти.