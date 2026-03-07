Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Судья матча «Спартак» — «Акрон» объяснил, почему часто прибегает к жёлтым карточкам

Судья матча «Спартак» — «Акрон» объяснил, почему часто прибегает к жёлтым карточкам
Комментарии

Футбольный арбитр Инал Танашев высказался о большом количестве предупреждений футболистам во время матчей. В понедельник, 9 марта, судья из Нальчика обслужит матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и тольяттинским «Акроном».

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Для вас пять-шесть карточек за матч — в порядке вещей. Намеренно выбрали строгую манеру судейства?
— Я сам анализирую ситуацию и ищу ответ на этот вопрос. Наверное, наши ведущие судьи умеют разруливать самые сложные ситуации на поле без карточек, силой убеждения. Наверное, мне пока этого опыта, управленческих навыков не хватает. Но внутренней установки раздать как можно больше предупреждений у меня, конечно, нет. Думаю, любой судья хотел бы как можно реже лезть в карман за карточкой, но при этом чтобы игра без скандалов, суеты и конфронтации дошла до логического завершения. К этому надо стремиться — и я стремлюсь. Но, например, я судил игру Нижнего с «Балтикой». За первые 15 минут показал три жёлтые, и все — железные: три безрассудных подката. Пропустишь такое — игра может выйти из-под контроля. Я же не могу на чёрное говорить белое. В таких ситуациях по-другому не вырулить, — сказал Танашев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В текущем сезоне на счету Танашева 10 матчей в Мир Российской Премьер-Лиге. В них арбитр показал 47 жёлтых и две красные карточки, а также назначил один пенальти.

Материалы по теме
«Мажич сдержал слово». Главное открытие сезона среди судей РПЛ
Эксклюзив
«Мажич сдержал слово». Главное открытие сезона среди судей РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android