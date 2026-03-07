Маскерано: на встрече с Трампом должны были говорить о футболе, но всё оказалось иначе

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано сообщил, что команду не информировали о политическом содержании речи президента Дональда Трампа на встрече в Белом доме 5 марта. Изначально визит планировался для поздравления клуба с титулом чемпионов МЛС, однако президент США затронул тему военного конфликта с Ираном.

«Нам сказали, что визит будет просто для того, чтобы поздравить нас с титулом, и что мы будем говорить только о футболе, но всё оказалось не так», — приводит слова Маскерано Miami Herald.

По словам тренера, игроки следовали заранее утверждённому протоколу встречи, который согласовали ещё за два месяца до мероприятия. Маскерано добавил, что команда осознаёт разницу между текущей мировой ситуацией и моментом, когда поездка была запланирована.

«Интер Майами» получил приглашение в Вашингтон после победы в чемпионате МЛС 2025 года, где в финальном матче был обыгран «Ванкувер Уайткэпс» со счётом 3:1. Во время выступления перед футболистами Дональд Трамп упомянул об успехах США в военном конфликте с Ираном, включая уничтожение 24 иранских кораблей за три дня.