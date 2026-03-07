Головин повторил свой рекорд по длительности результативной серии за «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин повторил свой рекорд по продолжительности результативной серии в составе монегасков. Российский футболист отметился голевыми действиями (гол и четыре ассиста) в четырёх матчах подряд во всех турнирах. Об этом информирует телеграм-канал Opta Sports.

В пятницу, 6 марта, Головин забил гол «ПСЖ» (1:3) в матче 25-го тура чемпионата Франции. 28 февраля россиянин сделал ассист во встрече 24-го тура Лиги 1 с «Анже» (2:0). 17 февраля игрок выполнил голевой пас в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:3). 13 февраля хавбек отдал две результативные передачи в игре с «Нантом» (3:1) в 22-м туре французской лиги.

Аналогичная серия была у полузащитника в ноябре 2022 — январе 2023 года.

Российские футболисты за рубежом: