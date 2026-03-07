Игрок «Локомотива» Комличенко: рано говорить о борьбе за чемпионство

Нападающий московского «Локомотива» Николай Комличенко высказался о перспективах команды в борьбе за победу в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России.

«Рано говорить о борьбе за чемпионство. Ещё 11 туров в РПЛ. Мы посмотрим. А шансы на победу в Кубке России? Идём от игры к игре», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Локомотив» занимает третье место в РПЛ за 11 туров до конца чемпионата. У команды 40 очков в 19 играх, а отставание от лидирующего «Краснодара» составляет три очка. В 1/4 финала Пути регионов Кубка России железнодорожники одолели тульский «Арсенал» (2:1).