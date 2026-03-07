Сычёв: будем объективны, голы «Динамо» в ворота «Спартака» — череда ошибок обороны

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Дмитрий Сычёв прокомментировал критику в адрес голкипера красно-белых Александра Максименко после разгромного поражения от «Динамо» в первом матче полуфинала Пути РПЛ. Встреча состоялась 5 марта и завершилась со счётом 5:2 в пользу «Динамо».

«Странно, я что-то не слышал особой критики в адрес Максименко. Ну тут, опять же, руководству «Спартака» виднее. Потому что он основной вратарь, тем более уже столько времени провёл в клубе.

Сколько голов против «Динамо» они «привезли» сами себе? Будем объективны. И защитник этот, который пяткой отдал, – так нельзя! Если вратаря будут так бросать на произвол судьбы, то ни один не сможет выручать. А то, что пропустил пять, – это бывает. Тут я бы сказал, что это череда ошибок обороны. Тем более со стандартов – его расстреливали почти при каждом мяче. Я не увидел до этого ляпов, поэтому вообще не соглашусь с этим мнением.

Думаю, в «Спартаке» прекрасно разбираются, какие вратари им нужны. Нужна целостная игра в обороне, и тогда к вратарю будет намного меньше вопросов», – приводит слова Сычёва Metaratings.

В текущем сезоне Максименко провёл за «Спартак» 20 матчей во всех турнирах, пропустив 30 мячей и имея на своём счету пять «сухих» встреч. После 19 матчей команда занимает шестое место в чемпионате России с 32 очками. Ближайший матч подопечные Хуана Карлоса Карседо проведут 9 марта с «Акроном» на «Лукойл Арене».