«Ростов» — «Балтика»: онлайн-трансляция матча 20-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 16:45

Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
23:05 Мск
Ростов — Балтика: онлайн-трансляция матча 20-го тура РПЛ 2025/2026 начнется в 16:45

Сегодня, 7 марта, состоится матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Ростов» и «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречи выступит Василий Казарцев. Стартовый свисток прозвучит в 16:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
07 марта 2026, суббота. 16:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Балтика
Калининград
После 19 туров чемпионата России донской клуб набрал 21 очко и занимает 11-е место. Калининградская команда заработала 35 очков и располагается на пятой строчке.

В минувшем туре команда Джонатана Альбы уступила «Краснодару» со счётом 1:2, а подопечные Андрея Талалаева проиграли «Зениту» со счётом 0:1.

Самые титулованные футбольные клубы России:

