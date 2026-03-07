«Ударили по пятачку «Спартак». Новосельцев — о крупном поражении красно-белых от «Динамо»

Бывший защитник «Зенита» Иван Новосельцев высказался о поражении московского «Спартака» от «Динамо» (2:5) в дерби в рамках первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

— Самый неожиданный результат для вас — это...

— «Динамо» — «Спартак» безусловно, думаю, для всех очевидно. Опять же, надо отметить, что именно матчи, где встречались топовые соперники — «Динамо» — «Спартак» и ЦСКА — «Краснодар» — получились, на мой взгляд, европейского уровня. Очень интересно было наблюдать, динамично. Поэтому это самые важные матчи.

Соответственно, если возвращаться к матчу «Динамо» — «Спартак», конечно, такой счёт никто не ожидал. Это разгромный счёт. Ударили по носу футбольный клуб «Спартак», если так разобраться. По пятачку. Потому что перед этим какая была ситуация? Был выбор у руководителей «Динамо» и «Спартака», кого оставить: нашего специалиста или иностранного. И вот в этой схватке на сегодняшний день, получается, руководство «Динамо» оказалось право, — сказал Новосельцев в эфире «Матч ТВ».