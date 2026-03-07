Скидки
Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Ударили по пятачку «Спартак». Новосельцев — о крупном поражении красно-белых от «Динамо»

«Ударили по пятачку «Спартак». Новосельцев — о крупном поражении красно-белых от «Динамо»
Комментарии

Бывший защитник «Зенита» Иван Новосельцев высказался о поражении московского «Спартака» от «Динамо» (2:5) в дерби в рамках первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Нгамалё – 5'     1:1 Угальде – 30'     2:1 Нгамалё – 67'     3:1 Рикардо – 70'     4:1 Тюкавин – 73'     5:1 Осипенко – 83'     5:2 Мартинс – 90+2'    

— Самый неожиданный результат для вас — это...
— «Динамо» — «Спартак» безусловно, думаю, для всех очевидно. Опять же, надо отметить, что именно матчи, где встречались топовые соперники — «Динамо» — «Спартак» и ЦСКА — «Краснодар» — получились, на мой взгляд, европейского уровня. Очень интересно было наблюдать, динамично. Поэтому это самые важные матчи.

Соответственно, если возвращаться к матчу «Динамо» — «Спартак», конечно, такой счёт никто не ожидал. Это разгромный счёт. Ударили по носу футбольный клуб «Спартак», если так разобраться. По пятачку. Потому что перед этим какая была ситуация? Был выбор у руководителей «Динамо» и «Спартака», кого оставить: нашего специалиста или иностранного. И вот в этой схватке на сегодняшний день, получается, руководство «Динамо» оказалось право, — сказал Новосельцев в эфире «Матч ТВ».

Новости. Футбол
