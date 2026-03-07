Боссы «Ливерпуля» попросили Слота поставить в приоритет игру в ЛЧ и Кубке — The Touchline

Руководство «Ливерпуля» попросило главного тренера команды Арне Слота сделать приоритетным выступление мерсисайдцев в Лиге чемпионов и Кубке Англии. Об этом сообщает аккаунт The Touchline на странице в социальной сети X.

По информации источника, клуб настроен завершить нынешний сезон с трофеями. При этом боссы «Ливерпуля» рассчитывают, что команда сможет закончить сезон АПЛ в топ-4 с целью избежать финансовых потерь.

После 29 туров чемпионата Англии мерсисайдцы набрали 48 очков и занимают шестое место. На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов команда Слота встретится с «Галатасараем». В пятницу, 6 марта, «Ливерпуль» победил «Вулверхэмптон» (3:1) и вышел в 1/4 финала Кубка Англии.

Рекорды «Ливерпуля»: