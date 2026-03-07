Комличенко рассказал, поменялась ли игра «Локомотива» после ухода Баринова из клуба

Нападающий московского «Локомотива» Николай Комличенко прокомментировал игру команды после перехода бывшего полузащитника клуба Дмитрия Баринова в ЦСКА.

— Как «Локомотив» перестраивается на игру без Баринова в составе?

— Я отвечал на этот вопрос ещё после прошлой игры в РПЛ с «Пари НН». Как видите, нормально. Пока всё хорошо. Структурно ничего не поменялось. Игра у команды идёт. Дай бог, чтобы и дальше так было, — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Дмитрий Баринов подписал контракт с ЦСКА 13 января 2026 года. Соглашение рассчитано до конца сезона-2028/2029.