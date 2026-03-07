«Задолбали уже». Ловчев — о составах команд РПЛ в матчах Кубка России

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о ротации составов клубами Мир Российской Премьер-Лиги в матчах Фонбет Кубка России. В 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» (3:1).

«Самое главное вот в чём: что никто не ротировал эти составы наконец-то. Вышел тренер ЦСКА и сказал буквально следующую вещь: «А что это мы должны менять-то? Мы играем с чемпионом». Нормально, что они не ротируют составы. Задолбали уже», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

В воскресенье, 8 марта, спустя четыре дня после матча Кубка с «Краснодаром», армейцы встретятся в 20-м туре Мир Российской Премьер-Лиги с «Динамо».