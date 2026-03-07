Скидки
Анелька: раньше таких футболистов, как Ямаль, было много, но не сейчас

Бывший нападающий мадридского «Реала» Николя Анелька поделился мнением о вингере «Барселоны» Ламине Ямале.

«Он очень сильный и талантливый игрок. К тому же Ямаль молод. Он один из самых техничных футболистов, забивает голы, отдаёт результативные передачи. Ямаль всегда что-то создаёт на поле.

Таких футболистов, как он, сейчас немного. Раньше у нас было много таких игроков. Но сейчас Ламин один из величайших талантов в Европе и мире. Я думаю, он и Мбаппе — лучшие футболисты сейчас. Ямаль будет играть за Испанию, а Мбаппе за Францию. Так что это будет большая битва. Уже есть большая битва между «Барселоной» и «Реалом», которая будет длиться ещё долго», — приводит слова Анелька Sport.es.

