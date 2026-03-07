Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ман Сити» намерен продлить контракт с Фоденом на фоне нестабильной формы — The Athletic

«Ман Сити» намерен продлить контракт с Фоденом на фоне нестабильной формы — The Athletic
Комментарии

Руководство «Манчестер Сити» планирует продлить трудовой договор с атакующим полузащитником Филипом Фоденом. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, «горожане» хотят сохранить своего воспитанника, однако переговоры могут быть сложными из-за нестабильной формы 25-летнего игрока. Клуб по-прежнему надеется, что игрок сможет восстановить свою прежнюю форму.

В текущем сезоне Фоден принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал пять результативных передач. Действующий контракт Фодена с «Манчестер Сити» истекает летом 2027 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в € 80 млн.

Материалы по теме
Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола: у меня нет никаких сомнений в отношении Фодена
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android