«Ман Сити» намерен продлить контракт с Фоденом на фоне нестабильной формы — The Athletic

Руководство «Манчестер Сити» планирует продлить трудовой договор с атакующим полузащитником Филипом Фоденом. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, «горожане» хотят сохранить своего воспитанника, однако переговоры могут быть сложными из-за нестабильной формы 25-летнего игрока. Клуб по-прежнему надеется, что игрок сможет восстановить свою прежнюю форму.

В текущем сезоне Фоден принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал пять результативных передач. Действующий контракт Фодена с «Манчестер Сити» истекает летом 2027 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в € 80 млн.