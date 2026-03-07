«МЮ» и «Ливерпуль» могут побороться за 17-летнего таланта из «Бенфики» — TEAMtalk

«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал» проявляют интерес к 17-летнему правому защитнику «Бенфики» Даниэлу Банжаки. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, на текущий момент в борьбе за подписание португальского футболиста лидируют «Бавария» и «Барселона», которые уже провели переговоры о потенциальной сделке.

Банжаки дебютировал в составе основной команды лиссабонского клуба в январе. За «Бенфику» защитник провёл три матча во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: