Тернавский оценил шансы «Спартака» отыграться в ответном матче с «Динамо» в Кубке России

Чемпион и обладатель Кубка России 1994 года Владислав Тернавский высказался о шансах «Спартака» на проход в следующий раунд Фонбет Кубка России после поражения в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ от «Динамо» (2:5).
«В матче с «Динамо» до 70-й минуты мне игра «Спартака» нравилась. Но свои моменты не забили, а «Динамо» всё реализовало при ошибках «Спартака». Пас пяткой, мяч летит в руки Максименко, он его в сторону отбивает. «Спартак» мог бы победить, если бы воспользовался шансами в начале второго тайма.
Отыграть три мяча очень тяжело, «Динамо» непростая команда. Если в ответном матче «Спартак» пойдёт с шашками наголо, то «Динамо» обязательно где-нибудь поймает на контратаке», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
