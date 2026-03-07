Скидки
Тернавский оценил шансы «Спартака» отыграться в ответном матче с «Динамо» в Кубке России

Тернавский оценил шансы «Спартака» отыграться в ответном матче с «Динамо» в Кубке России
Чемпион и обладатель Кубка России 1994 года Владислав Тернавский высказался о шансах «Спартака» на проход в следующий раунд Фонбет Кубка России после поражения в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ от «Динамо» (2:5).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Нгамалё – 5'     1:1 Угальде – 30'     2:1 Нгамалё – 67'     3:1 Рикардо – 70'     4:1 Тюкавин – 73'     5:1 Осипенко – 83'     5:2 Мартинс – 90+2'    

«В матче с «Динамо» до 70-й минуты мне игра «Спартака» нравилась. Но свои моменты не забили, а «Динамо» всё реализовало при ошибках «Спартака». Пас пяткой, мяч летит в руки Максименко, он его в сторону отбивает. «Спартак» мог бы победить, если бы воспользовался шансами в начале второго тайма.

Отыграть три мяча очень тяжело, «Динамо» непростая команда. Если в ответном матче «Спартак» пойдёт с шашками наголо, то «Динамо» обязательно где-нибудь поймает на контратаке», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

