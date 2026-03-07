Гринвуд может покинуть «Марсель» и перейти в клуб Саудовской Аравии — L'Equipe

24-летний вингер «Марселя» и сборной Англии Мэйсон Гринвуд рассматривает возможность перехода в Саудовскую Аравию по окончании текущего сезона. По информации L'Equipe, игрок стал желанной целью для клубов из Саудовской профессиональной лиги, которые стремятся заполучить мировых футбольных звёзд.

Руководство лиги готово выделить значительные средства для переманивания Гринвуда в свою команду. Конкретный клуб, заинтересованный в игроке, пока не назван. Ситуацию вокруг Гринвуда также внимательно отслеживают ведущие клубы Испании и Англии.

Воспитанник академии «Манчестер Юнайтед» подписал контракт с «Марселем» в 2024 году за € 26 млн. В этом сезоне он провёл 36 матчей за клуб, забив 24 гола и отдав восемь результативных передач. Контракт Гринвуда с «Марселем» действует до 2029 года, а его рыночная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет € 50 млн.