Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гринвуд может покинуть «Марсель» и перейти в клуб Саудовской Аравии — L'Equipe

Гринвуд может покинуть «Марсель» и перейти в клуб Саудовской Аравии — L'Equipe
Комментарии

24-летний вингер «Марселя» и сборной Англии Мэйсон Гринвуд рассматривает возможность перехода в Саудовскую Аравию по окончании текущего сезона. По информации L'Equipe, игрок стал желанной целью для клубов из Саудовской профессиональной лиги, которые стремятся заполучить мировых футбольных звёзд.

Руководство лиги готово выделить значительные средства для переманивания Гринвуда в свою команду. Конкретный клуб, заинтересованный в игроке, пока не назван. Ситуацию вокруг Гринвуда также внимательно отслеживают ведущие клубы Испании и Англии.

Воспитанник академии «Манчестер Юнайтед» подписал контракт с «Марселем» в 2024 году за € 26 млн. В этом сезоне он провёл 36 матчей за клуб, забив 24 гола и отдав восемь результативных передач. Контракт Гринвуда с «Марселем» действует до 2029 года, а его рыночная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет € 50 млн.

Материалы по теме
Чемпионат Саудовской Аравии не остановят из-за ситуации на Ближнем Востоке — Джейкобс
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android