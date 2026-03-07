Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич объяснил, почему ЦСКА при Челестини играет одним составом в РПЛ и Кубке России

Генич объяснил, почему ЦСКА при Челестини играет одним составом в РПЛ и Кубке России
Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич объяснил, почему швейцарский главный тренер ЦСКА Фабио Челестини не ротирует состав команды в матчах Мир Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 22'     1:1 Глебов – 54'     2:1 Круговой – 68'     3:1 Алвес – 90+3'    
Удаления: нет / Гонсалес – 72'

«На самом деле ЦСКА и в групповом турнире состав не ротировал и особо не менял. Там, может быть, и обойма была поменьше. Я спрашивал у ЦСКА: «Почему? Впереди важный матч с «Локомотивом», например, в чемпионате».

Челестини, как мне сказали, вообще не большой любитель ротации. Он считает, что, даже несмотря на логистику, что здесь приходится больше летать, здесь не Швейцария, где на автобусе доехал, где расстояния покороче, он просто считает, что для футболистов профессиональных два матча в неделю — это абсолютно нормальный режим и нормальный график. И поэтому ЦСКА и на групповой стадии особо состав не менял.

То, что не делал этого «Локомотив»? И сейчас практически основой вышел — потому что у «Локомотива» матчи на выбывание. У них, если не получится зацепиться за чемпионство, вполне хороший шанс [в Кубке]. Тем более впереди «Крылья» — проходимый соперник», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Если им за это не стыдно — пусть делают». Как же полыхает после ЦСКА — «Краснодар»!
«Если им за это не стыдно — пусть делают». Как же полыхает после ЦСКА — «Краснодар»!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android