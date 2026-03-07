Генич объяснил, почему ЦСКА при Челестини играет одним составом в РПЛ и Кубке России

Футбольный комментатор Константин Генич объяснил, почему швейцарский главный тренер ЦСКА Фабио Челестини не ротирует состав команды в матчах Мир Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России.

«На самом деле ЦСКА и в групповом турнире состав не ротировал и особо не менял. Там, может быть, и обойма была поменьше. Я спрашивал у ЦСКА: «Почему? Впереди важный матч с «Локомотивом», например, в чемпионате».

Челестини, как мне сказали, вообще не большой любитель ротации. Он считает, что, даже несмотря на логистику, что здесь приходится больше летать, здесь не Швейцария, где на автобусе доехал, где расстояния покороче, он просто считает, что для футболистов профессиональных два матча в неделю — это абсолютно нормальный режим и нормальный график. И поэтому ЦСКА и на групповой стадии особо состав не менял.

То, что не делал этого «Локомотив»? И сейчас практически основой вышел — потому что у «Локомотива» матчи на выбывание. У них, если не получится зацепиться за чемпионство, вполне хороший шанс [в Кубке]. Тем более впереди «Крылья» — проходимый соперник», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».