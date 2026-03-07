Лусиано Гонду ответил, можно ли получить вызов в сборную Аргентины из РПЛ

Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду поделился мнением, можно ли получить вызов в сборную Аргентины из Мир РПЛ.

«Они прекрасно знакомы с уровнем российского чемпионата, и скажу вам, что они оценивают его высоко. У меня есть контакты с национальной командой, но всему своё время — я постоянно работаю для достижения данной цели. Моя мечта — сыграть за сборную!» — приводит слова Лусиано Гонду пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.

В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

