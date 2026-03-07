Лусиано Гонду объяснил, почему решил сменить игровой номер в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду рассказал, почему попросил о смене игрового номера. Аргентинец перешёл в московский клуб нынешней зимой. Изначально он взял 32-й номер, но потом сменил его на девятый.

– Прямо по ходу сборов ты сменил игровой номер. Произошло это после ухода из команды Алеррандро. Почему решил поменять?

– Да, как только Але ушёл, я попросил себе «девятку». Я очень долго играл под номером 32, и можно сказать, что он для меня особенный — с него я начинал свою профессиональную карьеру. Но также я иногда выступал и под номером 9. Он мне нравится, и думаю, что этот номер идеально подходит для центрфорварда. Я немного знаком с историей этого номера в ЦСКА и хотел бы быть так же полезен, как лучшие «девятки» армейской команды. Но при этом не буду себя ни с кем сравнивать и ассоциировать, у меня свой собственный путь, — приводит слова Лусиано Гонду пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.

Московский клуб объявил о подписании нападающего в воскресенье, 11 января. Трудовое соглашение аргентинского игрока с ЦСКА рассчитано до конца сезона-2029/2030.

Материалы по теме Лусиано Гонду ответил, можно ли получить вызов в сборную Аргентины из РПЛ

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: