Лусиано Гонду: гол «Динамо» станет хорошим подарком для жены, но придётся купить цветы

Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду подтвердил, что его возможный гол в ворота московского «Динамо» в матче 20-го тура Мир РПЛ станет хорошим подарком для жены на 8 марта. Эта встреча состоится в указанный день. Она пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

– Немного об актуальном в преддверии 8 марта: расскажи о самом трогательном подарке для жены и мамы.

– Я стараюсь делать сюрпризы вне зависимости от праздников. Люблю делать это внезапно. В Аргентине мы не празднуем этот день, но теперь, адаптировавшись к русской культуре, я дарю подарки и на 8 марта.

– Если ты в этот день забьёшь гол в ворота «Динамо», это станет хорошим подарком для жены?

– Да, но цветы тоже придётся купить (смеётся). Кстати, каждый гол я как раз посвящаю ей. Она меня всегда и во всём поддерживает. Этот жест — благодарность за её усилия, — приводит слова Лусиано Гонду пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.

После 19 туров РПЛ ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место. «Динамо» заработало 24 очка и располагается на восьмой строчке.

