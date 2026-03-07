Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лусиано Гонду: гол «Динамо» станет хорошим подарком для жены, но придётся купить цветы

Лусиано Гонду: гол «Динамо» станет хорошим подарком для жены, но придётся купить цветы
Комментарии

Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду подтвердил, что его возможный гол в ворота московского «Динамо» в матче 20-го тура Мир РПЛ станет хорошим подарком для жены на 8 марта. Эта встреча состоится в указанный день. Она пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Немного об актуальном в преддверии 8 марта: расскажи о самом трогательном подарке для жены и мамы.
– Я стараюсь делать сюрпризы вне зависимости от праздников. Люблю делать это внезапно. В Аргентине мы не празднуем этот день, но теперь, адаптировавшись к русской культуре, я дарю подарки и на 8 марта.

– Если ты в этот день забьёшь гол в ворота «Динамо», это станет хорошим подарком для жены?
– Да, но цветы тоже придётся купить (смеётся). Кстати, каждый гол я как раз посвящаю ей. Она меня всегда и во всём поддерживает. Этот жест — благодарность за её усилия, — приводит слова Лусиано Гонду пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.

После 19 туров РПЛ ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место. «Динамо» заработало 24 очка и располагается на восьмой строчке.

Материалы по теме
Лусиано Гонду объяснил, почему решил сменить игровой номер в ЦСКА

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android