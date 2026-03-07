«Атлетико» заинтересован в хавбеке «ПСЖ» для усиления состава — Моретто

Мадридский «Атлетико» продолжает работу по укреплению состава и проявляет интерес к полузащитнику «ПСЖ» Ли Кан Ину. В зимнее трансферное окно клуб уже пытался приобрести игрока. Как сообщает журналист Маттео Моретто в соцсети Х, южнокорейский игрок остаётся одной из главных целей «матрасников».

По информации источника, Ли Кан Ин рассматривается как замена нападающего Антуана Гризманна, который, вероятно, покинет клуб летом.

Действующий контракт 25-летнего полузащитника с «ПСЖ» рассчитан до середины 2028 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают игрока в € 25 млн. В сезоне-2025/2026 Ли Кан Ин провёл 28 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре голевые передачи.