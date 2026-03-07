«Лучший в мире!» Лусиано Гонду рассказал историю совместного фото с Месси

Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду рассказал, при каких обстоятельствах он сделал совместную фотографию с чемпионом мира 2022 года Лионелем Месси. В составе сборной Аргентины Гонду выступал на Олимпиаде-2024.

Фото: Из личного архива Лусиано Гонду

«Лучший в мире! Я был вызван в сборную на товарищеский матч при подготовке к Олимпийским играм, а Лео приезжал в гости к команде. Понятно, что не хочется тревожить такого человека из-за фото, но я не мог поступить иначе — он очень большой человек для Аргентины! Это был единственный раз на данный момент, когда мы с ним пересеклись», — приводит слова Лусиано Гонду пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.

