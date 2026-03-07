Ловчев — о «Балтике»: добротнейшая команда, «Зенит» их боится

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался об игре калининградской «Балтики» после возобновления сезона. В двух стартовых матчах календарного года подопечные Андрея Талалаева уступили «Зениту» (0:1) в 19-м туре Мир Российской Премьер-Лиги и в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Мы говорим об игре, понимаешь, в чём дело? У «Балтики» совершенно хуже игра не стала. Более того, они добротнейшая команда, которую боятся. «Зенит» боится «Балтику», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

За 11 туров до конца чемпионата России «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 35 очками в 19 матчах. В 20-м туре калининградцы сыграют на выезде с «Ростовом».