«Идеальная возможность объединить мир». Инфантино встретился с Макроном

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино провёл встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

Фото: x.com/mauritaniefoot

Как сообщает журналист Лассана Камара, мероприятие было посвящено объединяющей силе футбола. Встреча состоялась за три месяца до начала чемпионата мира в США, Канаде и Мексике.

«Это идеальная возможность объединить весь мир в моменты ликования», – приводит Камара слова Инфантино, сказанные главой ФИФА о грядущем мировом первенстве.

Инфантино также посетил парижский офис ФИФА и встретился с сотрудниками французского представительства.

Чемпионат мира 2026 года начнётся 11 июня и продлится до 19 июля.

