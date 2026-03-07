Скидки
Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Футбол

«Ювентус» готов продать Дэвида летом при определённых условиях — Конур

«Ювентус» готов продать Дэвида летом при определённых условиях — Конур
Комментарии

Туринский «Ювентус» готов продать канадского нападающего Джонатана Дэвида в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х.

По сведениям источника, туринцы отпустят 26-летнего футболиста, если подпишут нового топ-форварда и продлят трудовой договор с нападающим Душаном Влаховичем.

Клуб уже проинформировал о своих намерениях несколько команд английской Премьер-лиги: «Манчестер Юнайтед», «Астон Виллу», «Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Брайтон», «Эвертон», «Сандерленд», «Ноттингем Форест» и «Лидс».

В текущем сезоне Дэвид принял участие в 37 матчах с учётом всех турниров, забил семь мячей и записал на свой счет пять результативных передач.

Комментарии
Новости. Футбол
