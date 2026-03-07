Скидки
«Челси» интересуется Дарвином Нуньесом, помешать переходу может оклад игрока — CO

«Челси» и «Ньюкасл» проявляют интерес к форварду «Аль-Хиляля» Дарвину Нуньесу, который хочет вернуться в Европу. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, лондонский клуб видит в 26-летнем нападающем футболиста, который добавит «остроты и глубины их атакам». Препятствием на пути возможного перехода Нуньеса в «Челси» может стать его зарплата в £ 400 тыс. (€ 460 тыс.) в неделю. Однако форвард может согласиться на сокращение оклада.

В нынешнем сезоне Нуньес принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

