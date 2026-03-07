Александр Головин высказался о победе над «ПСЖ» и голе в ворота Сафонова

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о победе в матче 25-го тура Лиги 1 с «ПСЖ» (1:3), а также о своём голе в ворота голкипера парижской команды Матвея Сафонова.

«Выходил на замену с задачей выложиться по максимуму в оставшееся время. Понятно, что соперник, игравший дома, искал свои шансы в атаке и очень хотел отыграться. В такой ситуации нам важно было забить ещё и увеличить преимущество. Здорово, что всё сложилось так удачно и в голевом моменте, и в целом в матче. Конечно, это важнейшая победа для нас и с точки зрения турнирной таблицы, и в плане психологии. Выиграть в гостях у «ПСЖ» дорогого стоит», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Материалы по теме Головин повторил свой рекорд по длительности результативной серии за «Монако»

Российские футболисты за рубежом: