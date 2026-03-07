Константин Генич высказался о защитниках «Спартака» Джику и Ву
Футбольный комментатор Константин Генич оценил игру защитников московского «Спартака» Александера Джику и Кристофера Ву. В первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России красно-белые уступили «Динамо» (2:5).
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Нгамалё – 5' 1:1 Угальде – 30' 2:1 Нгамалё – 67' 3:1 Рикардо – 70' 4:1 Тюкавин – 73' 5:1 Осипенко – 83' 5:2 Мартинс – 90+2'
«Проблемы старые, тренеры новые. Думаю, здесь не вопрос персоналий. Наверное, Джику и Ву сами по себе нормальные защитники. Вопрос общего баланса в игре. Возможно, они не самые плохие защитники, просто надо систематизировать игру.
Думаю, если бы сейчас Диего Коста и Тормена из «Краснодара» переместились бы в «Спартак», мы и по ним сказали бы, что это дрянные защитники. Вопрос к тому, как ты выстраиваешь игру: где у тебя провисание, где баланс, где подбор», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».
