Сычёв — о Карседо в «Спартаке»: не надо делать далеко идущих выводов по двум матчам

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв считает, что не нужно оценивать работу главного тренера красно-белых Хуана Карлоса Карседо по двум матчам.

5 марта московское «Динамо» разгромило «Спартак» со счётом 5:2 в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. 2 марта красно-белые победили «Сочи» (3:2) во встрече 19-го тура Мир РПЛ.

– Что это было? Это «Динамо» настолько крутое под руководством Гусева или «Спартаку» опять надо искать нового тренера – не угадали с выбором?

– Да нет, рано пока… Понятно, что после такого матча много эмоций. Зрителям нравится, когда столько голов, – конечно же, было интересно, почти полные трибуны. Но не надо делать далеко идущих выводов. Думаю, у «Спартака» состоялся серьёзный разговор после матча, потому что после 66-й минуты они как-то очень легко – не хочу сказать, что развалились – но дали возможность «Динамо» забить четыре мяча. И ещё один гол не засчитали.

Играть на два фронта после большой паузы – это всегда непросто. Нужна обойма, хорошая готовность. Посмотрим, что наработали игроки за межсезонье. Это можно оценить только на дистанции. Но то, что спартаковцы очень легко пропускали голы, конечно, никого не радует, тем более болельщиков. «Динамо» – молодцы, вдохновенно играли. Давно их не было видно такими.

– «Спартаку» будет по силам в ответном матче с «Динамо» забить три и не пропустить? Или эта игра станет формальностью?

– Сейчас мы вообще не знаем, чего ожидать от «Спартака», – по двум матчам вряд ли можно делать какие-то выводы. Будет непросто, потому что «Динамо» нацелилось на следующий раунд. Но у «Спартака» в случае поражения ещё будет шанс в Пути регионов – с «Зенитом».

Аншлаг гарантирован – придут фанаты обеих команд. Это делает противостояние с «Динамо» ещё интереснее. У бело-голубых есть гандикап, думаю, это немного облегчает задачу. Но мы видели, как «Барселона» с «Атлетико» чуть не сделала камбэк в очень интересной игре, – приводит слова Сычёва Metaratings.

