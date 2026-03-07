Скидки
Футбол

Юран назвал Баринова одним из лучших полузащитников России

Юран назвал Баринова одним из лучших полузащитников России
Комментарии

Российский тренер Сергей Юран отметил, что полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов является одним из лучших футболистов на своей позиции в стране.

«Баринов — один из лучших футболистов в России на своей позиции за счёт своей самоотдачи и желания. Он никогда не отличался суперпередачей, которую он может сделать, но он работяга, может подобрать мяч, хорошо обороняться», — сказал Юран в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым» на «Матч ТВ».

Баринову 29 лет, и в текущем сезоне он провёл 25 матчей во всех турнирах, забив три гола и сделав семь результативных передач. В середине января хавбек подписал контракт с ЦСКА, перейдя из «Локомотива».

В воскресенье, 1 марта, ЦСКА на выезде проиграл грозненскому «Ахмату» в матче 19‑го тура Мир РПЛ со счётом 0:1. Баринов вышел в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Самородов – 4'    
