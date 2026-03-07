Юран назвал Баринова одним из лучших полузащитников России

Российский тренер Сергей Юран отметил, что полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов является одним из лучших футболистов на своей позиции в стране.

«Баринов — один из лучших футболистов в России на своей позиции за счёт своей самоотдачи и желания. Он никогда не отличался суперпередачей, которую он может сделать, но он работяга, может подобрать мяч, хорошо обороняться», — сказал Юран в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым» на «Матч ТВ».

Баринову 29 лет, и в текущем сезоне он провёл 25 матчей во всех турнирах, забив три гола и сделав семь результативных передач. В середине января хавбек подписал контракт с ЦСКА, перейдя из «Локомотива».

В воскресенье, 1 марта, ЦСКА на выезде проиграл грозненскому «Ахмату» в матче 19‑го тура Мир РПЛ со счётом 0:1. Баринов вышел в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут.