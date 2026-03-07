Скидки
Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Краснодар» требует перенести матч РПЛ с «Рубином»

«Краснодар» требует перенести матч РПЛ с «Рубином»
Комментарии

«Краснодар» требует перенести матч 20-го тура Мир РПЛ с «Рубином» (8 марта), который должен пройти на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В день игры ожидается -15°C — температура, ниже которой играть в футбол по регламенту нельзя, если нет согласия обеих команд. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. Источники «Чемпионата» также подтверждают эту информацию.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Краснодар
Краснодар
Сообщается, что «быки» обратились в РПЛ с целью переноса матча с «Рубином», чтобы не лететь в столицу Татарстана. В свою очередь, казанский клуб готов играть в такую погоду. Подчёркивается, что подобная позиция «Рубина» не нравится «Краснодару».

Решение о проведении встречи примет главный судья за час до её начала. «Быкам» надо будет прибыть в Казань. Матч перенесут, если арбитр решит, что погода опасна для здоровья футболистов.

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
