Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
23:05 Мск
Шанхай Шэньхуа — Далянь Инбо, результат матча 7 марта 2026, счет 5:3, 1-й тур Суперлиги Китая 2026

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого со счётом 5:3 победил «Далянь Инбо» в 1-м туре Суперлиги Китая
Комментарии

Завершился матч 1-го тура китайской Суперлиги — 2026 между клубами «Шанхай Шэньхуа», который тренирует россиянин Леонид Слуцкий и «Далянь Инбо». Команды играли на стадионе «Шанхай Стэдиум» в Шанхае (Китай). Победу со счётом 5:2 одержали хозяева поля.

Китай — Суперлига . 1-й тур
07 марта 2026, суббота. 12:00 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Окончен
5 : 3
Далянь Инбо
Далянь
0:1 Малеле – 4'     1:1 Карлуш – 7'     2:1 Гейе – 44'     3:1 Ратан – 45+3'     4:1 Гейе – 62'     4:2 Ачеампонг – 80'     5:2 Ратан – 86'     5:3 Цзинь – 88'    

На четвёртой минуте нападающий Сефас Малеле вывел «Далянь Инбо» вперёд. На седьмой минуте полузащитник «Шанхай Шэньхуа» Жоау Карлуш восстановил равенство в счёте. На 44-й минуте второй гол хозяев забил форвард Махтар Гейе. На 45+3-й минуте бразилец Рафаэл Ратан удвоил преимущество своей команды. На 62-й минуте Гейе оформил дубль. На 80-й минуте полузащитник «Далянь Инбо» Франк Ачеампонг отыграл один мяч. На 84-й минуте дубль оформил Ратан. На 88-й минуте окончательный счёт встречи установил полузащитник гостей Фэн Цзинь.

Во 2-м туре китайской Суперлиги подопечные Леонида Слуцкого сыграют на выезде с клубом «Чжэцзян». Игра пройдёт в субботу, 14 марта.

Календарь Суперлиги Китая сезона-2026
Турнирная таблица Суперлиги Китая сезона-2026
