«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого со счётом 5:3 победил «Далянь Инбо» в 1-м туре Суперлиги Китая

Завершился матч 1-го тура китайской Суперлиги — 2026 между клубами «Шанхай Шэньхуа», который тренирует россиянин Леонид Слуцкий и «Далянь Инбо». Команды играли на стадионе «Шанхай Стэдиум» в Шанхае (Китай). Победу со счётом 5:2 одержали хозяева поля.

На четвёртой минуте нападающий Сефас Малеле вывел «Далянь Инбо» вперёд. На седьмой минуте полузащитник «Шанхай Шэньхуа» Жоау Карлуш восстановил равенство в счёте. На 44-й минуте второй гол хозяев забил форвард Махтар Гейе. На 45+3-й минуте бразилец Рафаэл Ратан удвоил преимущество своей команды. На 62-й минуте Гейе оформил дубль. На 80-й минуте полузащитник «Далянь Инбо» Франк Ачеампонг отыграл один мяч. На 84-й минуте дубль оформил Ратан. На 88-й минуте окончательный счёт встречи установил полузащитник гостей Фэн Цзинь.

Во 2-м туре китайской Суперлиги подопечные Леонида Слуцкого сыграют на выезде с клубом «Чжэцзян». Игра пройдёт в субботу, 14 марта.