«Краснодар» отправится на матч с «Рубином», несмотря на мороз в Казани — источник

«Краснодар» не отказывался лететь в Казань на матч 20-го тура Мир РПЛ с «Рубином» (8 марта), который должен пройти на стадионе «Ак Барс Арена» в столице Татарстана. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, «быки» действительно обсуждали с РПЛ сложные погодные условия в Казани, но отказа от полёта в столицу Татарстана не было. «Краснодар» вылетит сегодня, 7 марта, примерно в 15:00 мск, согласно штатному расписанию.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «быки» обратились в лигу с целью переноса матча с «Рубином», чтобы не лететь в столицу Татарстана. Подчёркивалось, что казанский клуб готов играть в такую погоду, что не нравится чёрно-зелёным.

