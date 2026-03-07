Скидки
Главная Футбол Новости

«Мы дома». Жена игрока «Спартака» Умярова смогла вернуться в Россию из Дубая

«Мы дома». Жена игрока «Спартака» Умярова смогла вернуться в Россию из Дубая
Комментарии

Алина Умярова, жена полузащитника московского «Спартака» Наиля Умярова, смогла покинуть ОАЭ и вернуться в Россию. Об этом сообщила сама супруга футболиста в своём аккаунте в социальной сети. Ранее жена и ребёнок Умярова застряли в Дубае без возможности вернуться домой из-за закрытия воздушного пространства в Эмиратах после начала военного конфликта между США, Израилем и Ираном.

«Мы дома. Ну и квест был улететь домой», — написала Умярова в социальной сети.

Фото: Личный архив Алины Умяровой

«Спартак» проводил зимние тренировочные сборы в рамках подготовки к весенней части Мир Российской Премьер-Лиги в Дубае. Третий сбор завершился 28 февраля.

Комментарии
