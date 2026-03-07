Маскерано — о близости Месси к 900 голам: Лео единственный в своём роде

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано прокомментировал приближение нападающего Лионеля Месси к отметке в 900 голов.

«Я считаю себя привилегированным свидетелем, не больше и не меньше. Я не так уж много способствовал его голам – ни голевыми передачами, ни как тренер. Мне повезло увидеть значительную часть его голов с гораздо более близкого расстояния, чем у всех вас, и это действительно привилегия.

Мы говорим о потрясающем числе, и именно поэтому Лео единственный в своём роде», – приводит слова Маскерано ESPN.

На данный момент на счету Месси 898 голов с момента его профессионального дебюта в составе «Барселоны» 16 ноября 2003 года. Большинство голов Месси было забито в Ла Лиге за «Барселону» — 672 мяча. Также он добавил 79 голов за «Интер Майами» и 32 за «Пари Сен-Жермен». На международной арене действующий чемпион мира забил 115 голов за сборную Аргентины.