Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» поздравил Соболева с 29-летием и пожелал ярко проявлять разные стороны характера

«Зенит» поздравил Соболева с 29-летием и пожелал ярко проявлять разные стороны характера
Комментарии

«Зенит» в телеграм-канале поздравил нападающего Александра Соболева с 29-летием.

«Дорогой Александр! Поздравляем от всего сердца, желаем умело сочетать и ярко проявлять самые разные стороны Вашего характера. Надеемся отпраздновать вместе ещё много славных побед!» — написано в сообщении «Зенита».

На текущий момент Соболев забил последний гол за сине-бело-голубых в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Балтикой» (0:1), который состоялся 3 марта. После взятия ворот соперника нападающий повернулся в сторону скамейки запасных «Зенита» и начал эмоционально показывать на поле.

Соболев играет за санкт-петербургскую команду с лета 2024 года. За этот период он принял участие в 56 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и пятью результативными передачами.

Материалы по теме
Соболев объяснил свой жест в сторону скамейки «Зенита» после гола «Балтике»

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android