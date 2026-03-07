«Зенит» поздравил Соболева с 29-летием и пожелал ярко проявлять разные стороны характера

«Зенит» в телеграм-канале поздравил нападающего Александра Соболева с 29-летием.

«Дорогой Александр! Поздравляем от всего сердца, желаем умело сочетать и ярко проявлять самые разные стороны Вашего характера. Надеемся отпраздновать вместе ещё много славных побед!» — написано в сообщении «Зенита».

На текущий момент Соболев забил последний гол за сине-бело-голубых в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Балтикой» (0:1), который состоялся 3 марта. После взятия ворот соперника нападающий повернулся в сторону скамейки запасных «Зенита» и начал эмоционально показывать на поле.

Соболев играет за санкт-петербургскую команду с лета 2024 года. За этот период он принял участие в 56 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и пятью результативными передачами.

