В РПЛ заявили, что рассматривали возможность переноса игры «Рубин» — «Краснодар»

В пресс-службе Мир Российской Премьер-Лиги высказались о возможном переносе матча 20-го тура «Рубин» — «Краснодар». Ранее сообщалось, что с данным требованием выступили действующие чемпионы страны. Встреча должна состояться в воскресенье, 8 марта.

«На протяжении текущей недели Российская Премьер-Лига проводила мониторинг прогноза погоды в Казани. В связи с тем, что температура воздуха достигала значений, выходящих за пределы допустимых регламентом соревнований (ниже -15°), рассматривался вариант изменения даты и времени игры.

В настоящий момент, согласно прогнозу, ожидаемая температура воздуха к моменту проведения матча составит от -13° до -15°, что соответствует регламентным нормам и позволяет провести матч в запланированные дату и время. В день матча будут произведены контрольные замеры температуры.

В случае возникновения спорной ситуации окончательное решение будет принято в соответствии с действующим Регламентом турнира», — сообщили в пресс-службе РПЛ корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.