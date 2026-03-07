Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В РПЛ заявили, что рассматривали возможность переноса игры «Рубин» — «Краснодар»

В РПЛ заявили, что рассматривали возможность переноса игры «Рубин» — «Краснодар»
Комментарии

В пресс-службе Мир Российской Премьер-Лиги высказались о возможном переносе матча 20-го тура «Рубин» — «Краснодар». Ранее сообщалось, что с данным требованием выступили действующие чемпионы страны. Встреча должна состояться в воскресенье, 8 марта.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На протяжении текущей недели Российская Премьер-Лига проводила мониторинг прогноза погоды в Казани. В связи с тем, что температура воздуха достигала значений, выходящих за пределы допустимых регламентом соревнований (ниже -15°), рассматривался вариант изменения даты и времени игры.

В настоящий момент, согласно прогнозу, ожидаемая температура воздуха к моменту проведения матча составит от -13° до -15°, что соответствует регламентным нормам и позволяет провести матч в запланированные дату и время. В день матча будут произведены контрольные замеры температуры.

В случае возникновения спорной ситуации окончательное решение будет принято в соответствии с действующим Регламентом турнира», — сообщили в пресс-службе РПЛ корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Материалы по теме
Топ-события субботы: РПЛ, «Бостон» — «Вашингтон» в НХЛ, теннис и возвращение Формулы-1
Топ-события субботы: РПЛ, «Бостон» — «Вашингтон» в НХЛ, теннис и возвращение Формулы-1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android