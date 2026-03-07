Скидки
Винисиус: «Реал» хочет доминировать в матче с «Манчестер Сити»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился ожиданиями от игры «сливочных» в грядущих встречах с «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
«Мы хотим атаковать в матче с «Манчестер Сити», мы хотим доминировать, мы хотим увидеть великолепную версию «Реала» — команду, которая борется за каждый мяч. В игре с «Сити» мы должны быть безупречны.

Мы просим болельщиков делать то, что они всегда делают: поддерживать нас, превратить «Сантьяго Бернабеу» в очень сложное место для соперника», — приводит слова Винисиуса журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Первый матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится 11 марта и пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Ответная игра назначена на 17 марта, она пройдёт на стадионе «Этихад».

