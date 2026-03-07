Флик подтвердил готовность Левандовского помочь «Барселоне» в матче с «Атлетиком»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подтвердил, что нападающий Роберт Левандовски полностью здоров и готов к матчу с «Атлетиком» из Бильбао. Флик отметил, что игрок может быть включён в состав команды. Об этом сообщает официальный аккаунт клуба в соцсети Х.

Сегодня, 7 марта, состоится матч 27-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Атлетик» Бильбао и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. Главным арбитром встречи назначен Хосе Мунуэра Монтеро.

«Барселона» после 26 туров чемпионата Испании с 64 очками располагается на первой строчке турнирной таблицы. В следующем туре сине-гранатовые встретятся с «Севильей» (15 марта).